Kalamaja päevade tõttu on nädalavahetusel piirkonnas mitu tänavat liiklusele suletud

Sel nädalavahetusel toimuvad taas Kalamaja päevad. Sellega seoses on asumi mõned tänavad liiklusele suletud.

Laupäeval on kella 7.00-st kuni kella 23.00-ni liiklusele suletud Kotzebue tänav Kopli tänava ristmike vahelisel alal ning Vana-Kalamaja tänav Kesk-Kalamaja ja Niine tänava vahelisel lõigul.

Pühapäeval on kella 11.00-st kuni kella 16.00-ni on mootorsõidukite liiklusele suletud Soo tänav Põhja puiestee ja Vana-Kalamaja tänava vahelisel lõigul. Kohalike elanike ja ühistranspordi läbipääs tagatakse.

Tänavafestival MTÜ peab tagama ala tähistamise liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile, elanike ja asutuste juurdepääse liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegse teavitamise liikluskorralduse muudatustest.

Kalamaja päevad on Eesti üks suurimaid asumifestivale, mis toimub juba üheksandat korda. Kalamaja päevade keskseks kogunemispaigaks on Vana- Kalamaja tänav, Kotzebue esine plats, Kalma sauna ümbrus (Vana-Kalamaja tänav). Kotzebue esisele platsile paigaldatakse ajutine vabaõhulava.

Pühapäeval toimuvad juba traditsiooniks saanud Kalamaja päevade hoovikohvikud. Vana-Kalamaja tänav ja Kotzebue plats on laiemaks festivalialaks, kus kohalikel elanikel on võimalus omavahel kaubelda ja suhelda ning kohalikel ettevõtjatel oma tooteid ja tegemisi tutvustada. Toimub poliitiline debatt, lauatennise turniir ja traditsiooniline pika laua õhtusöök, avatud on fotokonkursi telk, noorteala, töötoad ja chilli-ala.