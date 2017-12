Kaks suurt lotovõitu järjest: kas Viimsi Selverist ostetud lotopileteid saadab erakordne õnn?

Tänavu detsembris on Eesti lotohuvilisi innustanud suured, üle 300 000 euroga võidud. Üllataval kombel osteti kaks nädalat järjest suurvõiduga lotopilet Viimsi Selverist. Kas mõni müügikoht on lotomängijale õnnelikum kui teine?

6. detsembril võitis noor Harjumaa pereisa Bingo lotoga 383 672 eurot, nädal hiljem sai Eurojackpotiga 321 832 eurot Harjumaal elav pensionär. Mõlemad õnnelikud olid võidupileti ostnud Viimsi Selverist.

„Õnn on pime,” kommenteerib Eesti Loto juhatuse esimees Heiki Kranich, kelle sõnul on tegemist lihtsalt puhta juhusega.

Delfi küsis Eesti Lotost välja suuremate võitudega (üle 100 000 euro) piletite ostukohad viimase 20 aasta jooksul ja selgus, et Viimsist pole varasematel aastatel kordagi ostatud ühtki võidupiletit, küll aga on tänavu seda juhtunud lausa kolm korda. Ka maikuus võitis ligi 300 000 eurot pilet, mille õnnelik võitja ostis Viimsist, kuid tookord mitte Selverist, vaid Viimsi Rimi kauplusest. Pileti omanik ei olnud kohalik, vaid Tallinnas elav naine.

„Ükski ostukoht ei ole eelistatum kui teine ja kindlasti ei ole seda võimalik kuidagi manipuleerida,” välistab Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel kõik spekulatsioonid. „Piletid luuakse Eesti Loto infosüsteemis ostu hetkel. Kõik terminalid on nimetatud infosüsteemiga ühenduses ja pileteid genereeritakse infosüsteemis vastavalt terminali vahendusel tehtud tellimusele.”

Lototerminal on sisuliselt vaid sidevahend, mille kaudu loto infosüsteemi poole pöördutakse ning terminalis endas pileteid ei genereerita ning infot piletite kohta ei hoita, selgitab Luikmel süsteemi. „See, millisest müügipunktist ostetud pilet parasjagu võidab, on puhas juhus. Nagu on juhus ka see, et väga lühikese aja jooksul on samast müügipunktist ostetud piletid võitnud suurvõidu.”

Loe veel

Sellegipoolest on huvitav jälgida sellise pimeda õnne statistikat. Alates 1996. aastast on vähemalt 100 000 euro väärtuses võidu saanud 203 Eestist ostetud piletit. Neist 58 piletit on ostetud Tallinnast ja 61 piletit internetist. Ülejäänud õnnelikud ostukohad jagunevad üle Eesti, alates Kaiust, Kehrast, Põltsamaast, Rakkest ja Väike-Maarjast kuni Kolga-Jaani, Ahtme, Iisaku ja Kohtla-Järveni.

Seda, et kaks võidupiletit oleks järjest või lühikese ajavahemiku jooksul ühest ja samast kohast ostetud, on varem ette tulnud mõnel korral. 2008. aastal pakkust sellist rõõmu Tallinna Ülemiste keskus, kust kolmenädalase vahega väljastati suure võiduga lotopilet. 2012. aastal müüs kaks võidupiletit Järve Selver Tallinnas, 2015. aastal saatis õnn Lasnamäe Prismat, kust osteti samuti kaks võidupiletit.

Üle kolme suurema võiduga pileti pole siiski enam kui 20 aasta jooksul väljastanud ükski müügikoht. Arvestades piletiostjate arvu on üsna loogiline, et enim võidupileteid on müünud Tallinna suured müügikohad nagu Järve Selver (suurvõidud juulis 2012, detsembris 2012 ja augustis 2015), Lasnamäe Prisma (2009, juunis 2015 ja detsembris 2015), Kadaka Selver (2007, 2010, 2014) ja Viru keskuse R-kiosk (2002, 2007, 2008). Kuid üsna anomaalsel kombel on kolm suure võiduga piletit väljastanud ka Põlva kaubamaja (1998, 2000 ja 2006).

Kui Põlva linnast on alates 1996. aastast alates ostetud kokku neli võidupiletit, siis näiteks kümme korda suurema rahvaarvuga Narvast sama ajaga vaid üks. Narvast kolmandiku võrra väiksema elanikkonnaga Pärnust on väljastatud samas kümme loto suurvõitu.

Ida-Virumaa lotovõitude poolest rikas ei ole. Lisaks Narvale on üks võidupilet ostetud Kohtla-Järvelt ja üks Jõhvist. Kohtla-Järvest üle kolme korra väiksema rahvaarvuga Haapsalust on samas pärit kolm võidupiletit, Võrust jällegi pole ostetud ühtegi suurema võiduga piletit. Rakvere samas on olnud lotomängijatega üsna helde – sealt on alates 1996. aastast pärit viis suurvõitu.

Kõik see kinnitab Eesti Loto müügi- ja turundusdirektor Annely Luikmeli sõnul, kui juhuslik on õnn. „Teame, et on lotomängijaid, kes ostavad pileteid kas siis ainult ühest konkreetsest terminalist või igaks juhuks mitmest erinevast, kuid tegelikkuses ei ole mingit vahet, millisest terminalist pilet osta, sest nagu juba öeldud, on terminal vaid sidevahend ühenduse loomiseks loto infosüsteemiga,” tõdes ta.

Inimesed usuvad aga igal pool maailmas, et kuskil on ikka kallutatud jõud. Aastaid tagasi võtsid Itaalias kahel järjestikusel loosimisel suurvõidud piletid, mis müüdi ühe pisikese Itaalia külakese veel pisemas külapoes. Varsti pärast seda murti poodi sisse ja varastati vaid üks asi – sealne lototerminal.

Jääb üle loota, et Viimsi Selveri õnnelik terminal varsti kuriteo ohvriks ei lange.