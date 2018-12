Kaks mägirahvast: Otepää ja Tšetšeenia hakkavad koostööd tegema

Kokkuleppe kohaselt avasid kaks mägirahvaste pealinna teineteisele oma turismiinfo väravad – Otepää Turismiinfokeskuses avatakse Tšetšeenia infolett ning Tšetšeenia pealinnas Groznõis Otepää ja Eesti infolett.

Koostöödeklaratsioon sõlmiti eile pärastlõunal Otepää Turismiinfokeskuses, kuid Otepää ja Eesti infostende võib Graznõis kohata alles märtsis või aprillis. See on periood, millal kohaliku piirkonna turismiettevõtjad ja reisikorraldajad tulevad reklaamreisile Tšetšeeniasse.

Sõprussuhete loomise idee tekkis Kaido Tambergi sõnul 20.sajandi lõpu poole sõlmitud Otepää koostöölepingust. Tamberg ütles, et tegelik mõte on rohujuure tasandil saada adekvaatsest kohast pädeva info, kus on võimalik turvaliselt ja ohutult liikuda.

Turismiinfo ei ole kindlasti mitte viimane koostöö Otepää vallavanema ja Tšetšeenia Vabariigi turismiministri vahel. Kaido Tambergi sõnul on mõeldav tulevikus korraldada mägirahvaste kultuurifestivale.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg sõnul on idee olulisem eesmärk luua infosild.

"Välisministeerium ei soovita külastada Tšetšeeni Vabariiki, Ingušeetiat ja Dagestani," seisab aga Eesti Moskva saatkonna ja välisministeeriumi kodulehel.