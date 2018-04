Kaks kõrgepingeliini lõhkunud langetustraktor jättis Kiili vallas üle tuhande majapidamise elektrita

Täna õhtul lõhkus Kiili vallas metsa langetanud traktor kaks kõrgepingeliini, mistõttu on enam kui tuhat majapidamist elektrita.

Delfi andmetel üritatakse praegu masinat liinide vahelt kätte saada.

Elektrilevi veebilehe info kohaselt läks elekter ära Kiili valla Tallinna-poolses piirkonnas juba kell 17.43 õhtul.

Elektrilevi veebilehel lubati ühendus taastada nelja tunni jooksul, kuid seni pole seda juhtunud. Delfi andmetel on langetustraktori poolt lõhutud liinid põhjalikult kahjustatud ja on võimalus, et elekter on ära veel ka homme hommikul.

Osa majapidamisi on nii pikast katkestusest siiski pääsenud ja nende kodud saadi ümberlülitamisega valgeks. Mujal valla põhjapoolses osas valitseb pilkane pimedus.

Elektrilevi on tarbijatele edastanud sõnumi, et endast antakse parim ja vabandatakse kõikide klientide ees.