Kaks Jõhvi kooli jäid direktorita

Viimase nädala jooksul on ametist vabastatud kahe Jõhvi kooli direktorit.

Täna on viimane tööpäev Jõhvi põhikooli direktoril Liina Mihkelsonil, esmaspäeval oli viimane tööpäev Jõhvi gümnaasiumi direktoril Tarmo Valgepeal, kelle teed läksid tööandja ehk riigiga lahku poolte kokkuleppel, kirjutab Põhjarannik.

Liina Mihkelsoni töölt eemaldamine seisneb 17 rikkumises, mis tulid välja märtsi lõpus koostatud järelevalves: polnud kehtestatud kooli päevakava, arenguvestluste korda, kooli sisehindamise korda, kooli palgakorralduse põhimõtteid, pikapäevarühma töökorraldust, töölepinguid polnud nõetekohaselt sõlmitud ning samuti ei olnud määratud haridusliku erivajadustega õpilaste koordineerijat. "Palusime Liina Mihkelsonilt selgitusi õiendis toodu kohta (ta kinnitas allkirjaga dokumentide puudumist). Kõikide asjaolude ja faktide kaalumise tulemusena jõudsime järelduseni, et töökohustuste rikkumiste hulk ning ulatus on liiga suur, et Liina Mihkelsoniga saaks töösuhet jätkata," seisab vallavanem Eduard Easti eilses pöördumises õpetajate, hoolekogu liikmete ja lastevanemate poole.

Loe lähemalt Põhjarannikust!