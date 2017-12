Kaju: ma pole kindel, kas Pevkur mõtles intervjuud andes Kallast toetada või see lihtsalt kukkus nii välja

Suhtekorraldaja Andreas Kaju ütles, et Hanno Pevkuri tänases Postimehes ilmunud intervjuu võis panna Pevkuri olukorda, kus ta peab Reformierakonna esimehe kohalt lahkuma ka siis, kui ta tegelikult võibolla seda nii ei planeerinud.

Kaju juhtis tähelepanu, et Pevkuri jutu fookuses polnud Kaja Kallase toetamine ja tema kui esimehekandidaadi kiitmine, vaid Pevkur rääkis üsna kriitiliselt nii tema isa Siim Kallasest kui Pevkuri konkurent Kristen Michalist.

Kuna aga Postimees kirjutas artiklile pealkirja ja juhtlõigu, mis rõhutas Pevkuri toetust Kallasele, siis jättis see mulje, et Pevkur loobub Kallase kasuks.

Kaju arvas, et intervjuud andes ei pruukinud Pevkur seda nii mõelda, aga see intervjuu hakkas oma elu elama ja Pevkur ei saa seda enam tagasi võtta.

Täna hommikul kutsus Pevkur Reformierakonna liikmeid neile saadetud kirjas koonduma Kaja Kallase selja taha, aga Kaja Kallase enda seisukohta kandideerimise asjus tuli pikalt oodata. Kui ta lõpuks olukorda kommenteeris, teatas ka Kallas, et Pevkuri teade tuli talle ootamatult.

Loe veel

"Ma loomulikult tänan Hannot selle toetuse eest, aga ma pean uurima ka seda, kas mul on teiste juhatuse- ja erakonna liikmete toetus. See koosolek, kus pidime arutama valimiste toimumist, on alles 20 detsembril. Pean uurima, mis on meie inimeste seisukohad. Seetõttu on praegu midagi lõplikku veel vara öelda," ütles Kallas.

See, et Kallasel läks kommenteerimisega nii kaua, viitab samuti Kaju sõnul võimalusele, et see kõik juhtus kogemata ega olnud mingi Kaja Kallase liitlaste koordineeritud aktsioon.