Kaja Kallasel puudub juhtimiskogemus, ta ei tea midagi lihtrahva muredest, isa on talle kõik ette ära teinud - tulevane Reformierakonna esimees vastab teravale kriitikale

2. Me ei tea midagi KK seisukohtadest

Olen oma seisukohti erinevatel teemadel avaldanud alates 2010. aastast ja need on kõik mu blogis kättesaadavad. Ma arvan isegi, et olen oma seisukohti lahti kirjutanud rohkem kui ükski teine praegune tipp-poliitik.

3. KK meeskonnas on kõik vanad tegijad, seega pole see mingi uus hingamine ega suund / toob tagatoa tagasi / tal ei ole üldse meeskonda / Kaja Kallas ja Kristen Michal moodustavad liidu

Öeldakse, et meeskonna teeb tugevaks selle mitmekülgsus. Keegi ei ole tugev kõikides valdkondades, seega on meil vaja erinevate valdkondade eksperte ja erinevate kogemustega inimesi. Minu soov on Reformierakonda tuua uusi inimesi ja ma usun, et uus juhatus seda mõtet toetab. Aga see ei juhtu üleöö. Laupäeval valitav juhatus peegeldab praeguste tipp-poliitikute seisu. Samas ei ole mul mingit soovi üle parda heita kogenud kolleege lihtsalt seetõttu, et nad on kaua poliitikas olnud. Vastupidi, valimistel peame ära kasutama kõigi tugevused.

On selge, et 12000 inimesega pidevalt nõu ei saa pidada, eriti kiiretes küsimustes. Nii on see mistahes organisatsioonis. Konsulteerin oma ala ekspertidega ja teemade lõikes on need erinevad inimesed.

Kristen Michaliga ma liitu moodustanud ei ole. Aga Kristen tahab olla meeskonnas, mis erakonna valimisvõidule viib, ja meie meeskond on kõigile meeskonnamängijatele avatud.

4. KK on priviligeeritud ja ei tea midagi lihtrahva muredest

Jah, mul on olnud eelis armastava ja toetava pere näol. Loomulikult ma soovin, et kõigil oleks selline tugi. Aga muidu ma olen naine, kes kasvatab last, kel on pikad tööpäevad, kellel on oma väiksed ja suured mured ja rõõmud.

Ma ei väida, et ma isiklikust kogemusest kõike tean, aga kohtun palju inimestega üle Eesti ja mulle kirjutatakse palju muredest. Näiteks seoses tulumaksureformiga sain palju kirju töötavatelt pensionäridelt, meditsiiniõdedelt, väikeettevõtjatelt. Iga mure puhul mõtlen ma alati, kuidas riik aidata saaks ja kas oleks mingi lahendus, mis oleks olemasolevast parem.

5. KK on kaua Eestist eemal olnud ja ei tunneta seetõttu Eesti probleeme

Ma pole Eestist järjest eemal olnud kauem kui kolm nädalat järjest. Eesti on mu kodu, olen igapäevaselt Eesti eluga kursis ja ka oma praegusel tööl Euroopa Parlamendis mõtlen ma igal sammul, kuidas ma saaksin Eestile kasulik olla.

Mulle endale tundub, et see, et ma olen olnud ka rahvusvahelises keskkonnas, on positiivne, kuna teatud asju näeb distantsilt sootuks paremini. Nii seda, mis meil on hästi, kui ka seda, mis võiks olla paremini. Lisaks, ei saa salata, on mu praegune töö andnud mulle väga kasuliku kontaktide võrgustiku ja minu kindel eesmärk on hoida Eestit osana Euroopast ja vältida üksindusse jäämist (ohtlik trend, mida praegu mõne Ida-Euroopa riigi puhul täheldada võib).

6. KK on isa tütar ja talle on kõik ette ära tehtud

Jah, Siim Kallas on minu isa, ta on väga hea isa ja ma tõesti suhtlen temaga palju, aga oma otsused olen alati ise teinud. Valisin eriala, kus mitte kedagi mu perekonnast ees ei olnud ja töötasin end seal üles. Töötasin kahes suures advokaadibüroos ja sain seal partneriks.

Muide, kui paljude 40+ meeste osas eeldatakse, et nende otsused teeb ära nende isa?

7. KK abiellub, et lõigata poliitilist profiiti

Minu isiklik elu on minu isiklik asi ja ei puutu kuidagi valimistesse.