Kaja Kallase väited madalapalgaliste kohta vihastasid Keskerakonda: Jaak Aab nimetab Kallase arvamust kohatuks

"Keskerakond teeb oma poliitikaga kõik, et inimesed jääksid sinna, kus nad on," sõnas Kallas ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast". Ta tõi välja, et tema juhitava partei ja Jüri Ratase juhitava Keskerakonna suurim erinevus peitub selles, et kui Keskerakonna arvates tahavad madalapalgalised olla madalapalgalised elu lõpuni, siis Reformierakonna nägemuses tahavad inimesed pingutada ja teenida ka suuremat palka.

Kallas ütles ka, et kui Keskerakonnal napib sisulisi argumente, siis asutakse inimeste hirmutamise teele, nagu juhtus tema poolt välja käidud sotsiaalmaksu kaotamise ettepanekuga.

Jaak Aab teatas Keskerakonna kontori vahendusel, et peab Kallase väidet madalamat palka teenivate inimeste kohta kohatuks ning elust võõrdunud arusaamaks. "Kaja Kallase jutt tähendas põhimõtteliselt seda, et madalamat palka teenivad inimesed on oma valikutes ise süüdi ning neil puudub ambitsioon kõrgemat palka teenida," sõnas Aab.

Ta tuletas meelde, et Eestis on Euroopa keskmisest suuremad sissetulekute käärid ning palgad on madalad väga paljudes sektorites – nii teeninduses, töötlevas tööstuses kui ka avalikus sektoris, sh päästjatel, politseinikel, medõdedel jt. Ta lisas, et Keskerakond võitleb palgavaesuse vastu. "See on Keskerakonna ja Reformierakonna suurim erinevus."