Kaja Kallase uus kiri Jüri Ratasele: soovitan sul tegeleda pigem enda valitsuse probleemidega, eelkõige maksukaose selgitamisega Eesti rahvale

Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas ütleb oma uues blogipostituses, et peaminister Jüri Ratas võiks senisest enam tegeleda maksukaose selgitamisega Eesti rahvale ning tegeleda enda valitsuse probleemidega.

Eile küsis Kallas oma postituses Rataselt, kas tollel on häbi valitsuse maksupoliitika pärast ning uuris, miks saadeti "Aktuaalse Kaamera" stuudiosse maksumuudatusi selgitama hoopis MTA ametnik, mitte minister. "On üsna selge, et kehtima hakkavast tulumaksureformist ei võida suurt mitte keegi, küll aga on palju kaotajaid," sõnas Kallas.

Ratas ütles aga oma vastukirjas, et tema "ei häbene, et valitsus tõstab enamiku inimeste sissetulekuid". Tema sõnul pole valitsuse maksupoliitika peamine eesmärk näilise lihtsuse taga ajamine. "Valitsuse selge eesmärk on oluliselt parandada tööinimeste ja eakate elujärge," ütleb Ratas.

Kaja Kallase tänane postitus täismahus:

"Armas Jüri, oleks tore, kui sa kordki elus oleksid pisut konkreetsem ja sisulisem. Praegu ikkagi mängus kogu Eestit elanikkonda mõjutavad maksumuudatused ja paraku ei lähe need sugugi paremuse suunas. Aga vastan sinu vastuväidetele.

Ütled, et süsteemi keerukus pole probleem, sest on olemas digilahendused, mis inimesi aitavad.

Esiteks, kui need lahendused on olemas, siis võiks nendega juba välja tulla, sest uue seaduse rakendamiseni on aega poolteist kuud ja ettevõtjad ja raamatupidajad ägavad eelarvete tegemise keerukuse all, sest ei tea, kuidas palku arvestada. Lihtinimesteni jõuab see segadus ilmselt suuremalt alles järgmisel aastal, kui nad peavad hakkama arvutama, kuidas oleks mõistlikum rahas mitte kaotada.

Teiseks, kuna suurema löögi saavad just pensionärid, kelle interneti ja digilahenduste kasutamise oskused on teatavasti madalamad, on isegi inetu viidata sellele, et nad peaksid sealt abi saama.

Arvestades, et sinu erakond digitaalseid arenguid sugugi kõrgelt ei hinda, siis on kahju, kui Eesti e-lahenduste arendamiseks ettenähtud eelarve kulutatakse ära segaduste selgitamiseks, selle asemel et seda uute innovaatiliste lahenduste loomiseks kasutada. Viimased, muideks, toovad Eestisse töökohti, mis kasvatab reaalselt Eesti majandust ja parandab inimeste elujärge. Täiendavate maksuametnike tööle võtmine ühiskonnas lisandväärtust ei loo.

Alandad oma vastuses minu postituses erinevate ekspertide poolt tehtud analüüse "online-uudisteks". Juhin tähelepanu, et viidatud artiklites tehtud konkreetsed arvutused, mis näitavad, et uues maksusüsteemis kaotavad ka madalapalgalised. Nagu ajakirjanduses kombeks, sisaldasid need ka analüüse mitmetest eri allikatest nii poolt- kui vastuargumentidega. Arvestades, et meedia teeb tänuväärset selgitustööd püüdes inimesi hoida kursis sellega, mis juhtuma hakkab, on väga kurb, et sa tembeldad neid artikleid ja analüüse kerglasteks. Meedia teeb seda, mida tegelikult praegu valitsus tegema peaks. Lisasin lingid just selleks, et minu jutt ei jääks paljasõnaliseks. Ootaks samasugust sisulist vastust ka valitsuselt, mitte ainult väidet, et süüdistused pole õiged.

Lisaks alavääristad seda, et väljaspool Eestit oleme kaotamas oma konkurentsieelist, mis muuhulgas peitus selles, et meil oli lihtne ja selge maksusüsteem. Seda on tunnustanud ka OECD, mis on hinnanud meie maksusüsteemi arenenud maailma kõige konkurentsivõimelisemaks. Seisukoht, et välismaailma arvamus meie kohta ei loe, on väga lühinägelik ja piiratud. Tuletan meelde, et Eesti on avatud majandusega väike riik, mille käekäik sõltub väga palju välisinvesteeringutest. Kui välisinvesteeringuid juurde ei tule või kui need lahkuvad, siis ei ole ka töökohti, kus on võimalik konkurentsivõimelisemat palka maksta. Seega keeruline süsteem ei pane mitte ainult oma inimesi ja ettevõtjaid kannatama ja sisulise tegevuse asemel bürokraatiaga tegelema, vaid teeb otseselt pikas perspektiivis meie majandusele haiget.

Ja lõpetuseks – saan aru, et parim kaitse on rünnak ja proovid oma kirja viimases lõigus jutu viia sootuks meie erakonna siseasjadele. Soovitan sul selle asemel tegeleda pigem enda valitsuse probleemidega, eelkõige maksukaose selgitamisega Eesti rahvale. Reformierakond läheb Riigikogu valimistele vastu ühtsena küsimaks muuhulgas mandaati lihtsa ja läbipaistva maksusüsteemi taastamiseks".

Kaja Kallase eilne blogipostitus on leitav siit.