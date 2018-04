Kaja Kallase tähtsaim küsimus on "omad" Reformierakonna uues juhatuses

Reformierakonna laupäevasel üldkogul muutub kõige huvitavamaks, kes osutub valituks suurima opositsioonipartei uude juhatusse.

Erakonna esimeheks tõusvale Kaja Kallasele on oluline, et seal oleks tal võimalikult palju toetajaid, kirjutab ERR.ee.

"Minu soov on Reformierakonda tuua uusi inimesi ja ma usun, et uus juhatus seda mõtet toetab. Aga see ei juhtu üleöö.

Laupäeval valitav juhatus peegeldab praeguste tipp-poliitikute seisu. Samas ei ole mul mingit soovi üle parda heita kogenud kolleege lihtsalt seetõttu, et nad on kaua poliitikas olnud.

Vastupidi, valimistel peame ära kasutama kõigi tugevused," kirjutas Kallas sel nädalal blogis, kui ta iseendaga intervjuu tegi.

Ehk ise küsis, ise vastas, kasutades talle seni enim esitatud küsimusi ja õhku jäänud oletusi.

Kallas pidas veel vajalikuks ümber lükata väite nagu looks ta liitu Kristen Michaliga, keda paljud peavad Reformierakonna üheks oluliseks niiditõmbajaks ja kes oli sunnitud lahkuma 2012. aastal justiitsministri kohalt, kui tema kohale tõusid kahtlustused kunagises partei varjatud rahastamise korraldamises.

