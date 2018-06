Kaja Kallase asemel europarlamenti siirduv Igor Gräzin: periood on nii lühike. Olen lihtsalt varumees, kes läheb, kui treener kutsub

Pärast Reformierakonna esinaiseks saamist pikalt Brüsselisse jäänud Kaja Kallase asemel võtab septembris vähem kui aastaks Euroopa Parlamendis koha sisse Igor Gräzin, kelles nii lühike tööperiood õhinat ei tekita.

"Neid peaaegu minekuid on juba kolm-neli tükki olnud. See ongi minu staatus. Alaline europarlamenti mineja," tunnistas Gräzin, et teisejärguline roll Reformierakonnas on ta jaoks morjendav.

Gräzin on oma sõnul Euroopasse sihtinud algusest peale, mil 2004. aastal lubas Toomas Savi seal mõned aastad olla ja seejärel teistele võimaluse anda, kuid lõpuks püsis ametis kogu ametiaja vältel.

Viimane põnts oli Gräzinile Urmas Paeti minek, mitteminek ja seejärel siiski parlamenti minek. "Viis aastat tagasi oli väga suur pettumus. Olin väga [Euroopa Parlamenti] mineja. Tundsin, et nüüd on see õige aeg," oli Gräzin oma sõnul tollal europoliitika-alase kompetentsi kõrghetkel.

Gräzini sõnul ei mängi tema sõna vahetuse tähtajas mingit rolli. "Olen lihtsalt varumees, et sellel hetkel, kui treener platsile kutsub, siis lähen," häiris Gräzinit teisejärguline roll erakonnas.

Pikemalt Kallasega vahetusest juttu olnud ei ole. "Ikka septembri alguses ja kõik," kommenteeris Gräzin.

Brüsselisse minna ei taha

Semestripikkune periood Gräzinis olulist õhinat enam ei tekita. "Tahtmist ja kirge kindlasti pole," tõi ta siiski välja, et euroskeptikuna on parlamenditöö õppekoht talle kindlasti.