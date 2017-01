Kaja Kallas võrdles Jürgen Ligi õunaussiga

Reformierakondlane Kaja Kallase võrdles erakonnakaaslast Jürgen Ligi õunaussiga, kellele tundub, et õun ongi kogu kogu maailm.

Jürgen Ligi avaldas enne Reformierakonna kongressi arvamust, et Hanno Pevkuri esimeheks pürgimise kampaania oli räpane. Kaja Kallas Ligiga ei nõustunud ning soovitas asja laiemalt vaadata. "Ma nägin seda sõnavõttu ja minu arvates on see nagu see, et õunaussile tundub, et kogu maailm on õun, aga tegelikult on kogu maailm palju laiem," sõnas Kallas, vahendab ERR.

"Mina nagu palju kaugemalt vaadates ei näe, et see oleks kuidagi ebaviisakas olnud, mulle see ei paista nii. Võib-olla tasub õuna seest välja tulla vahepeal," märkis Kallas.

Laupäeval toimunud Reformierakonna kongressil valiti uueks esimeheks Hanno Pevkur, kes kogus 1048 häält, vastaskandidaat Kristen Michali poolt hääletas 635 reformierakondlast.