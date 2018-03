Kaja Kallas vastuses Hanno Pevkurile: kui sind tõepoolest huvitaks erakonna tervis ja mitte konkreetne ametikoht, siis taandaksid sa end

Reformierakonnas on tüli Hanno Pevkuri ja Kaja Kallase vahel nii teravaks kiskunud, et Kallas kutsus erakonnakaaslastele saadetud kirjas Pevkurit üles taandama oma kandidatuuri riigikogu aseesimehe kohale, sest tema vastu on mitmel fraktsiooni liikmel tõrge.

Delfi kirjutas täna, et vähem kui kuu aja pärast Reformierakonna juhi kohalt taanduv Hanno Pevkur võib ilma jääda ka riigikogu aseesimehe kohast, sest mitmed Reformierakonna fraktsiooni liikmed soovivad sel ametipostil näha Kalle Laanetit.

Neist juttudest oli teadlik ka Pevkur ise, kes kirjutas täna ennelõunal erakonnakaaslastele kirja, milles väitis, et parteikaaslased Laine Randjärv ja Keit Pentus-Rosimannus on alustanud tema vastu järjekordset salakampaaniat, soovides seekord teda riigikogu aseesimehe kohalt kukutada.

Pärastlõunal saadetud kirjas vastas Kallas teravalt ja asus Pentus-Rosimannust ja Randjärve kaitsma.

Delfi avaldab Kaja Kallase kirja täismahus:

"Hea Hanno,

Kui kolmapäeval rääkisime telefonitsi ja sa palusid, et ma ütleksin fraktsioonile, et ma sind toetan, siis ütlesin sulle, et ma ei saa seda teha. Sõnades oled sa mind justkui toetamas, teod aga räägivad sootuks muud. Rääkisime sellest, et pole üllatus, et fraktsioonis on terve rida inimesi, kes ei soovi sinule häält anda. Ütlesin sulle siis ja kordasin eile üle sinu vastamata kõne peale tagasi helistades, et ma ei soovi valida pooli, sest mul on paadis vaja kõiki erakonna ja fraktsiooni liikmeid. Nii neid, kes sind toetavad, kui neid, kes seda ei tee.

Seetõttu on minu arust õige tee teha demokraatlikud valimised, kus fraktsioon valib, keda ta toetab. Toimuvad ju korralised riigikogu juhatuse valimised, kus igal juhul tuleb meil esitada oma kandidaat. Ja pole midagi väära sellest, kui see fraktsiooni kandidaat selgub valimiste teel.

Hanno, sul on olnud 3 aastat aega fraktsioonis sõpru võita, neist üks aasta erakonna esimehena. Sa oled hetkel erakonna esimees, ometi asud siin listis mustama Keitu (Pentus-Rosimannus — toim) ja Lainet (Randjärv — toim), teades, et need kirjad võivad lekkida.

Kui sind tõepoolest huvitaks erakonna tervis ja mitte konkreetne ametikoht, siis oleks õigem, kui sa oma kandidatuuri taandaksid ja laseksid fraktsioonil toetada kedagi kolmandat, kelle poolt hääletamisel pole kellelgi tõrget.

Minu arvates on Kalle Laanet väärikas kandidaat, keda ei paina isikliku vimma taak ja kes saaks keskenduda Riigikogu aseesimehe tööle kulutamata aega ja energiat vanade arvete klaarimiseks.

Kaja"