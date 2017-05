Kaja Kallas usub, et Tallinnas saab korruptsioonist lahti IT-lahenduse abil

Kohalikel valimistel pealinnas kandideeriv Kaja Kallas leiab, et korruptsiooni vastu on digiajastul võluvits olemas. "Tallinna linn võiks korraldada hanke sellise lahenduse leidmiseks, mis annaks linna elanikele piisavalt teavet sellest, kuhu nende raha läheb."

Kallas kirjutab oma ajaveebis, et tänapäeva tehnoloogiad on andnud piiramatult võimalusi lahendada siiani lahendamata olnud probleeme. "Ka korruptsiooni saaks välja juurida linna raha kasutust tunduvalt läbipaistvamaks muutes."

Ta jätkab, et kindlasti peaks sel hankel kasutama innovatsioonikriteeriumit, mitte vaid püüdma leida kõige odavamat lahendust. See võimaldaks tema sõnutsi uutel idufirmadel põnevate lahendustega välja tulla ja omavahel võistelda.

"Põhimõtteliselt võiks ju öelda, et linnaeelarve on avalik, aga kui numbrid on esitatud keerulisel kujul, kus lihtsal linnakodanikul on keeruline, et mitte öelda võimatu, midagi välja lugeda, siis on rahakasutuse läbipaistvus ainult näiline. Seega peaks olema rahakasutus esitatud sellisel kujul, et iga linnakodanik saaks aru ja saaks samasuguseid olukordi omavahel võrrelda," märgib ta.

"Idee võib tunduda utoopiline, aga olen näinud, et see on võimalik. Eelmisel suvel oli mul võimalus külastada erinevaid põnevaid tehnoloogiaettevõtteid Ameerikas, Silicon Valley’s. Muuhulgas kohtusin ka tehnoloogia idufirma OpenGov asutajatega, kes on loonud tarkvara, mis võimaldab maksumaksjal jälgida täpselt, kuhu tema raha läheb. Selle tehnoloogia kasutusele võtnud linnades ja osariikides saab iga linnakodanik minna linna interaktiivse kaardi peale ja klikkida näiteks oma tänava peale, et näha, kui palju raha kulus selle tänava ehitamise peale. Kui naabertänava ehitamise peale kulus miskipärast tunduvalt vähem raha, siis võiks tekkida õigustatud küsimus, et miks nii."

Nädalavahetusel teatas Reformierakond, et nendes ridades kandideerivad Tallinnas sügisestel kohalikel valimistel teiste seas Kallas, kes kandideerib kohalikel valimistel esimest korda, endine peaminister Taavi Rõivas, mitut ministrikohta pidanud Jürgen Ligi ja arhitekt Yoko Alender. Linnapeakandidaat on Kristen Michal.