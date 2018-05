Kaja Kallas üritab "Eesti 200" liikumist Reformierakonna poolele meelitada: tulge meiega, teeme ära!

Keskerakondlased on täna hommikul kutsunud "Eesti 200" liikumise eestvedajaid nendega koostööd tegema, Reformierakonna esimees Kaja Kallas ei jää vastust võlgu.

"Lugedes manifesti märgilisi seisukohti, on mu hea meel tõdeda, et need kattuvad suures osas juba minu poolt välja öelduga. Veelgi enam on mul hea meel, et need kattuvad ka ideedega, mida hetkel arutame Reformierakonna valimisprogrammi raames. Kommenteerin mõnda ideed konkreetsemalt," kirjutab Kallas oma ajaveebis postituses, mille pealkirjastanud "Eesti 200: tulge meiega, teeme ära!".

Ta viitab, et manifest toob välja, et e-riik vajab põhjalikku uuendust, et see oleks kodaniku ja riigi vahelise suhtluse peamine kanal. "Manifest märgib ära Eesti riigi ühe probleemina regulatsioonide rohkust ning ettevõtlusvabadust. See on midagi, mille eest me kindlasti seisame," lisab ta. "Olen nõus ka sellega, et peame arendama oma ettevõtluskeskkonda moel, mis meelitaks siia ambitsioonikaid ettevõtteid üle maailma. Ja jällegi – selleks on vaja teha otsuseid, mis ei ole ehk esmapilgul populaarsed, kuid mis pikas perspektiivis on vajalikud."

Ta märgib, et olulised on ka tervishoidu ja hariduse valdkonda puudutatavad sammud. Kallas toob näite: "Oma kogemusest tulenevalt toetan ka mõtet, et erinevast rahvusest lapsed õpiksid koos – see on mudel, millele on ehitatud Euroopa Koolid ja lapsed koos kasvõi mängima pannes on integratsioon juba alanud."