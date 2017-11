Kaja Kallas Reformierakonnas võimu haaramisest: Ratas räägib, et teen sisekampaaniat. See poleks ju üldse loogiline, valimisi pole tulemas

Viimasel ajal on poliitkuluaarides jutuks, et Kaja Kallas võib pürgida Reformierakonna etteotsa, ent ta ise seda ei kinnita, ent samas ei lükka ka ümber.

Kas vastab tõele, et kavatsete Eestisse naasta enne oma saadikuaja lõppu?

Kavatsen naasta 2019. aasta riigikogu valimisteks – see on kaks kuud enne mandaadi lõppu. Oluliselt varem ma ei tule.

Eestis sosistatakse, et te soovite Hanno Pevkuri esimehekohta endale. Kas kavatsete erakonnas kõrgemat kohta püüda?

Erakonna aseesimehena olen juba kõrgel positsioonil.

Esimeheks te siis kandideerida ei kavatse?

Meil ei ole ju valimisi tulemas, seega pole vaja selle peale praegu mõelda. Kui meil on erakonnas valimised, siis võiks sellest rääkida. Selles mõttes oli mul imelik lugeda, kui Jüri Ratas ütleb vastuseks sellele, et ma kritiseerin valitsuse tegemisi, et see on erakonna sisekampaania. Kuidas see on? See on nii väline, kui üldse annab olla. See ei olnud üldse loogiline, kui meil ei ole praegu mingeid valimisi tulemas. Kui oleks, saaks sellest rääkida.

Pikem intervjuu Kallasega ilmub laupäeval LP-s.