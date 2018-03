Kaja Kallas Reformierakonna tulevasest peasekretärist: ta on erakonna liige, aga ei ole praegu eesliinil tegutsev tipp-poliitik

Reformierakonna sees liiguvad eri spekulatsioonid selle kohta, kellest saab erakonna järgmine peasekretär. "Miks Kaja Kallas nime välja ei ütle," imestab üks kauaaegne reformierakondlane. Kallas selgitab, et tulevane peasekretär on hetkel veel seotud ühe teise organisatsiooniga.

Reedel kogunes Reformierakonna juhatus ning otsustati, et senine peasekretär Tõnis Kõiv enam ametis ei jätka. Kaja Kallas, kes tõenäoliselt valitakse aprillis partei uueks esimeheks, ütles pärast istungit ajakirjanikele, et uus peasekretär on olemas, ent tema nime veel ei avalikustata.

Sellele on järgnenud spekulatsioonid nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias. Näiteks viitas keskerakondlane Raimond Kaljulaid Facebookis, et Kallas olla Kristen Michaliga kokku leppinud, et kui tema saab esimeheks, siis Michalist saab peasekretär. "Ilmselt midagi peab Kaja talle vastu andma. Arvestades, et alles lühikest aega tagasi toimunud Reformierakonna esimehe valimistel oli Kallas selgelt Hanno Pevkuri toetaja ning Michali vastu." Michal kinnitas, et tema peasekretäriks ei pürgi, küll aga kandideerib erakonna juhatusse.

Kaja Kallas tulevase peasekretäri nime ta ei avalda, ent selgitab Delfile, miks. "Kuivõrd see inimene juhib hetkel üht teist organisatsiooni, siis olen talle lubanud, et ei avalda ta nime enne kui asi klaar. Ta on erakonna liige, aga ei ole praegu eesliinil tegutsev tipp-poliitik."

Ligi teab nime, Paet mitte

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi räägib, et uut peasekretäri pole veel ametlikult erakonna juhatusele esitletud. Küll aga on mõned inimesed, kes tema nime teavad. "Mina olen nende seas, jah," lisab ta. Ka Ligi viitab, et see inimene on hetkel veel teises ametis.

Erinevalt Ligist ütleb Reformierakonna aseesimees ja Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, et tema pole uue peasekretäri isikust teadlik. "Ma ei tea, kes ta on," lausub Paet Delfile, et tema kitsasse teadjate ringi ei kuulu.

Tõnis Kõiv ei jätkanud ametis suurest partei rahaliste probleemide tõttu. Nädala sees kajastas Eesti Ekspress, et Kõiv uputas peasekretärina erakonna võlgadesse.

Kõiv ütles juhatuse istungi järel ajakirjanikele, et ei kavatse järgmise aasta valimistel riigikokku kandideerida, vaid keskendub selle asemel enda juristikarjäärile.