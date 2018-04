Kaja Kallas: Reformierakonna kõrge reiting on hinnang praeguse valitsuse tööle

Reformierakonna esinaise Kaja Kallase hinnangul on partei kõrge reiting seotud praeguse valitsuse tööga, millega valijad rahul pole.

"Ma arvan ühelt poolt on Reformierakonna kõrge reitingu taga hinnang praeguse valitsuse tööle. Rahvas hindab seda tööd selliselt ja kuna meie oleme peamine alternatiiv, siis kindlasti on see toetus valitsuse tööga seotud," põhjendas Kallas Reformierakonna kõrget 33protsendilist toetust Delfile.

Kallas nõustus, et Reformierakonna kõrge reiting on seotud ka tema esinaiseks valimisega. "Reiting pöördus tõusule siis, kui ma ütlesin detsembris, et ma kandideerin, nii et mingi seos seal kindlasti on."

Küsimusele, kas kõrge reiting teeb erakonna juhtimise Kallase jaoks hoopis keerulisemaks, kuna parteilt oodatakse tugeva toetuse püsimist, vastas Reformierakonna esinaine jaatavalt. "Alati on lihtsam, kui ootused on väiksed, ja alati on lihtsam kasvatada, kui hoida. Selles mõttes kindlasti teeb keerulisemaks, aga meil on tugev meeskond," märkis Kallas.

Reformierakonna esinaise hinnangul peegeldab IRL-i madal reiting nende toetajate pettumust selles, et nad on vasakpoolse valitsuse võimule aidanud ja abistanud kõigis neis otsustes, mis nende valija mõtete ja ootustega vastuollu lähevad.

"Sotsiaaldemokraatide nimi on väga palju seotud alkoholipoliitikaga, mida inimesed tunduvat hindavat läbikukkunuks," pakkus Kallas sotside madala reitingu põhjuse.