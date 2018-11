Kaja Kallas rändeleppe taustal: peaministri roll käib Ratasele üle jõu. Tänast valitsust sisuliselt enam pole

"Vaadates viimase paari päeva torme valitsuse veeklaasis, on ilmselge, et peaministri roll on Jüri Ratasele üle jõu ja tänast valitsust sisuliselt pole enam olemas," nendib Kallas.

"Selle asemel, et otsida valitsuses konsensust ja selgitada Eesti inimestele keerulisi otsuseid, sõidab peaminister rongiga mööda Eestit ja patsutab Keskerakonna kandidaatidele õlale," leiab ta. "Seda, et riigivalitsemine pole mitte ainult pandud pausile, vaid rebeneb juba kõigist õmblustest, ilmestab ka Sven Mikseri tänane esinemine "AKs", kus ta ütles: "Oleme ausad. Ega täna, kolm ja pool kuud enne valimisi, valitsust n-ö kollegiaalse organi mõttes, kes arutab asju, langetab koos ühiseid otsuseid Eesti tuleviku nimel, seda ei ole.""

Valitsus otsustas rändelepet mitte toetada, kuna sellele oli vastu Isamaa eesotsas justiitsminister Urmas Reinsaluga. Peaminister Jüri Ratas märkis kommentaariks: "Koalitsiooni luues leppisime me kokku, et langetame otsuseid konsensuslikult. Seda konsensust me täna kahjuks ei saavutanud."