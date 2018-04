Kaja Kallas pole ainus. Eestlased armastavad väga oma poliitilisi dünastiaid ja poliitperekondasid

Demokraatlikes riikides toetab poliitilisi dünastiaid kaks asja: ressursside koondumine võimukate perekondade kätte ja kuulsa poliitikuga seotud nime tuntus. Eestis pole eriti näha mõnele kolmanda maailma riigile iseloomulikku majandusliku ja poliitilise võimu koondumist ühe perekonna kätte, aga nime tuntus on tähtis ka meil.

Valimistel edu saavutamiseks on poliitiku jaoks elutähtis, et inimesed üldse teaksid, kes ta on. Kuulsa poliitiku sugulastel on seetõttu elu kergem kui teistel, sest tuntud nimi on neil juba olemas. Kaja Kallas on selles osas nagu õpikunäide.

Kui 2010. aasta lõpus teatati Kaja Kallase liitumisest Reformierakonnaga ja kandideerimisest riigikogu valimistel, panid nii Delfi , Ekspress kui Postimees pealkirjaks, et erakonnaga liitus Siim Kallase tütar.

Kõigest mõned kuud hiljem sai ta riigikogu valimistel 7 153 häält, võttes ilmselt natuke hääli ära isegi peaministrina töötanud Andrus Ansipilt. Poliitilise uustulnuka kohta oli see enneolematu tulemus, aga Kaja Kallast toetas ilmselt see, et ta polnud lihtsalt üks vandeadvokaat paljude seas, vaid tema isa oli tuntud poliitik.

Järgnenud riigikogu ja Euroopa Parlamendi saadiku elu ajal oli Kaja Kallas siseopositsioonis Reformierakonna juhtidega, võttis sõna, nagu tahtis, loobus mõned korrad ministrikohast ja lihtsalt ootas, kuni võim ise tema juurde tuli.

Siim Kallase tütre staatus tagas talle lisaks populaarsusele rahva seas ka teatud puutumatuse parteis. Jõhkra konkurentsiga Reformierakonnas oli erakonna avalik kritiseerimine tabu, mida vaid tema söandas murda.

Teised poliitikud pidid oma koha pärast võideldes tegema igasugu asju. Kristen Michal rikkus partei huvides tegutsedes oma maine nii põhjalikult, et erakonnajuhiks saamine jääbki talle ilmselt unistuseks. Hanno Pevkur sattus oma koha eest võideldes enesetapjalikku sisesõtta, mis rikkus tema võimalused saada peaministriks. Kaja Kallas ei pidanud midagi sellist tegema, sest ta oli Siim Kallase tütar ning seega automaatselt rahva seas armastatud ja erakonnas puutumatu.

Keskerakonna dünastiad

Kallaste perekond pole sugugi ainus poliitiline dünastia Eestis. Vastupidi, neid on üllatavalt palju. Inimesed võibolla ei taipagi, et ametisolev peaminister Jüri Ratas pärineb ka poliitilisest dünastiast, sest tema isa Rein Ratas oli Keskerakonna riigikogu liige.