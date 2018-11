Kaja Kallas põhjendab peasekretäri vahetust: Kert Valdaru pürgib riigikokku ja keskendub valimistele

Valdaru märkis, et on jõutud olukorda, kus meil on valimistele minemas töökas ja ühtne meeskond, pikk ja tugev valimisnimekiri. "Oleme rahaliselt kindlatel jalgadel, eelkampaania on läbitud ning valmiv valimisprogramm on juba praegu nii hea, et suudame pakkuda Eestile paremat tulevikku. Arutasime Kajaga ja leidsime üheskoos, et valimisperioodil erakonna edusse panustamiseks peaksin ka ise kandideerima riigikogu valimistel."

Valdaru toob välja, et rahaline seis on hea (ollakse kindlatel jalgadel), ent liiguvad ka kuuldused, et olukord pole sugugi roosiline. Ka Ekspress kirjutas täna, et Valdarule tehti kohe selgeks, et tema tööülesannetest on oluline üksainus – raha. "Kui ta raha ei suuda tuua, siis ei ole programmil, lubadustel, uutel inimestel mingit tähtsust. Paar kuud hiljem ei olnud selles vallas aga midagi muutunud," kirjutas leht.

Reformierakonna poolt täpsustati, et tegelikult näiteks tänavuse aasta kolmandas kvartalis koguti võrreldes teiste parteidega enim annetusi.

Valdaru kavatseb kandideerida Põhja-Tallinnas. "Olen juba enne hipsterite aega elanud hubases, rassi- ja klassivihast vabas Kalamajas. Seetõttu soovin kandideerida oma kodulinnas Tallinnas Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna ringkonnas."

Erkki Keldo (27) on Reformierakonna liige alates 2012. aastast. Põltsamaalt pärit Keldo on varem töötanud Reformierakonna kampaanianõunikuna, erakonna arendusdivisjonis ja erakonna riigikogu fraktsiooni nõunikuna. Hetkel töötab ta riigikogu aseesimehe büroos nõunikuna.

Avaldame ka kirja, mille Valdaru saatis erakonna siselisti.

Head sõbrad!

Esmaspäeval sulgub Reformierakonna nimekiri erakonnaliikmetest, kes on avaldanud soovi kandideerida kevadistel Riigikogu valimistel ja peatselt saavad alguse meie sisevalimised. Oleme kõvasti tööd teinud, et nimekiri saaks olema ühtlaselt tugev üle Eesti ning oleksime valimistel kõige edukam. Usun, et jagate kõik minu isiklikku hinnangut - selle nimekirja toel saab rallit sõita ja võita valimised, et anda Eestile parem tulevik.

Oleme jõudnud kogu erakonnaga viimase poole aasta ennastsalgava tulemusliku tööga etappi, kus meil on töökas ja ühtne meeskond, oleme rahaliselt kindlatel jalgadel, eelkampaania on läbitud ning valmiv valimisprogramm on juba praegu nii hea, et suudame pakkuda Eestile ja seeläbi meile kõigile paremat tulevikku. Pole muidugi saladus, et programmi ja selles sisalduvate valimislubaduste elluviimiseks peame saama esmalt Eesti inimestelt valitsemiseks tugeva mandaadi. Seega peab igaüks meist hindama, kuidas ja kus on võimalik kõige kasulikum olla meie valimismeeskonnale, Reformierakonnale tervikuna ja laiemalt võttes - kogu Eestile.

Ka mina olen Kajaga arutanud, kuidas saaksin valimisteni jäänud aja jooksul ehk kõige tulisemal valimisperioodil erakonna edusse enim panustada ning leidsime üheskoos, et peaksin ka ise kandideerima Riigikogu valimistel. Pean meie programmi Eestile parimaks ja soovin selle elluviimises Riigikogu liikmena kaasa lüüa, seetõttu tahan isiklikult pühenduda valimiskampaaniale. Olen elanud juba enne hipsterite aega hubases, rassi- ja klassivihast vabas Kalamajas. Seetõttu soovin kandideerida oma kodulinnas Tallinnas Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna ringkonnas.

Minu elu on pikemat aega olnud nagu orav rattas pöörastel kiirustel, kus pöördeid aina lisandub. Seega annan endale aru, et teha valimistel hea tulemuse on väga keeruline samaaegselt keskenduda erakonna administratiivjuhtimisele ja edukale valimiskampaaniale selliselt, et topeltkoormusega ei kannataks eraelu ega tervis.

Seetõttu arutades Kajaga olukorda, leidsime ühiselt, et annan erakonna igapäevase juhtimise üle meie meeskonnaliikmele. Kaja on saanud nõusoleku võtta enda kanda peasekretäri kohused meie liikmelt Erkki Keldolt, kelle suhtes ta ka juhatuselt mandaati küsib. Jään igapäevaselt seotuks erakonnaga, jätkan Riigikogu fraktsioonisnõunikuna ja programmitoimkonna koordinaatorina, sh osalen valimisprogrammi koostamisel ja selle tutvustamisel, samuti olen nõu ja jõuga abiks meie tegevuste kommunikeerimisel Eesti avalikkusele. Usun, et nii saan anda oma tõhusaima panuse kevadistel valimistel kandidaadina ja teha koos kõigi teiste heade erakonnakaaslastega valimiste parim tulemus.

Anname üheskoos Eestile parema tuleviku!