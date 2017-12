Kaja Kallas: Pevkuri avaldus oli suhteliselt ootamatu

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur põhjendas täna kirjas erakonnakaaslastele, miks peab vajalikuks Reformierakonna erakorralise üldkogu kokku kutsumist ning kutsus kõiki üles koonduma Kaja Kallase selja taha.

Kaja Kallas tunnistas Eesti Päevalehele ja Delfile, et talle tuli Pevkuri avaldus „suhteliselt ootamatuna”.

„Ma loomulikult tänan Hannot selle toetuse eest, aga ma pean uurima ka seda, kas mul on teiste juhatuse- ja erakonna liikmete toetus. See koosolek, kus pidime arutama valimiste toimumist, on alles 20 detsembril. Pean uurima, mis on meie inimeste seisukohad. Seetõttu on praegu midagi lõplikku veel vara öelda,” ütles Kallas. Samas lisas ta, et kui erinevad inimesed arvavad, et tema võiks olla see ühendaja, siis ta on valmis seda ette võtma. „Kui mul on inimeste toetus.”

Pevkur ütles täna, et talle on Eesti ja erakonna saatus kordi olulisem kui kramplikult oma toolist kinni hoidmine.

„Seetõttu on eriti oluline, et erakond liiguks edasi ühtse meeskonnana. Me peame korraldama uued valimised, et rahu saaks erakonnas tekkida. Selle eesmärgi nimel kutsun üles kõiki, isegi neid, kellel isiklik vimm minu või Kaja vastu, koonduma Kaja Kallase selja taha, et minna koos ühtse meeskonnana järgmisi Riigikogu valimisi võitma,” ütles Pevkur.