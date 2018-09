Kaja Kallas: peaminister võiks lõpetada Eesti inimeste asjatu hirmutamise

Jüri Ratas sõnas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et poliitikud peaksid jääma vastutustundlikuks ja ei peaks välja käima täitmatuid lööklauseid. Ta ütles, et Reformierakond on ka varem teinud ettepanekuid tervishoiu hiilivaks erastamiseks. "See pole Eesti ühiskonna enamuse huvides. Keskerakond ei toeta solidaarse pensionisüsteemi ja ravikindlustuse tugisambaks oleva sotsiaalmaksu kaotamist."

Kallas sõnas Delfile, et peaminister võiks lõpetada Eesti inimeste asjatu hirmutamise. "Esiteks on sotsiaalmaksu kaotamine Reformierakonna arvates pika plaani küsimus, mida tuleb pärast järgmisi valimisi arutama hakata. Ja teiseks pole ma kunagi öelnud, et tuleks kaotada solidaarne pensionisüsteem või ravikindlustus," selgitas ta.

"Reformierakonna programmi järgi tõstame me solidaarselt makstavat esimese samba pensioni nelja aasta jooksul 200 eurot ning lühendame meditsiinisüsteemis järjekordi, jäädes solidaarse rahastusmudeli juurde. Kõike seda ma oma intervjuus Toomas Sildamile selgitasin ja soovitan ka peaministril seda lugeda."

ERRis ilmunud intervjuus märkis Kallas näiteks ka: "Jah, sotsiaalmaksu laekub praegu rohkem, sest inimeste palgad tõusevad. Aga kui vaatame töösuhteid, mis on sotsiaalmaksu aluseks, siis neid jääb traditsioonilisel moel järjest vähemaks. Inimesed on rohkem iseenda tööandjad ja kui neil ei ole motivatsiooni maksu maksta, sest tunnevad, et vahe on liiga suur, hakkavadki optimeerima."