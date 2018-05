Kaja Kallas: olen käinud üheksas protsendis Eesti koolidest

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et ta ei keskendu reitingutele. Nii Reformierakonna reiting kui tema kui peaministrikandidaadi reiting on natuke langenud.

ERR-i tellitud küsitluses langes Reformierakonna toetus 33 protsendilt 30 protsendile, kuigi Reformierakond on endiselt kõige populaarsem erakond. Langenud on ka Kaja Kallase kui peaministrikandidaadi reiting, see on EPL-i tellitud küsitluses ühtlustunud Keskerakonna esimees Jüri Ratase reitinguga.

Kallas ütles, et reitingud käivad nii ühte kui teist pidi, aga valimisteni on üheksa kuud ja valimistulemus selgub valimispäeval. "Reitingutele ei maksa väga palju keskenduda," arvas Kallas.

Ta ütles, et Reformierakond tegeleb praegu tugeva programmi ja meeskonna kokkupanemisega. "Oluline on, et saame mandaadi, et maksusüsteem oleks jälle lihtne ja selge ja majanduskeskkond oleks positiivne ja investeeringuid kutsuv, rohkem vabadustele orienteeritud," ütles Kallas.

Kuigi Kallas töötab veel mõned kuud Euroopa Parlamendis, on ta iga nädal Eestis ja tal on üritused, kus ta osaleb.