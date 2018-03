Kaja Kallas leeridesse jaotamisest: mul on oma selgroog ja teen oma otsused ise! Ma ei võlgne kellelegi midagi

Kaja Kallas on pettunud, et levib info, et kui ta ei nõustu Hanno Pevkuriga, siis on ta automaatselt Kristen Michali meelne. Või vastupidi. Ta rõhutab, et langetab oma otsused ise.

Kallas saatis erakonnakaaslastele täna kirja, kus selgitas ka fraktsioonis tehtud otsuse tagamaid. "Neljapäeval toimuvad riigikogu juhatuse valimised. Fraktsioonis oli sellele kohale kaks kandidaati. Kui on kaks kandidaati, siis on loogiline, et mõlemaid ei saa esitada ning toimuvad valimised. Mis ka toimusid. Valimiste tulemusel otsustas fraktsioon esitada kandidaadiks Kalle Laaneti. Jah, kuna hääled jagunesid 13-10, siis on selge see, et need, kelle kandidaat ei võitnud, ei ole selle tulemusega rahul. Ometi on need valimised, mis kuuluvad demokraatia juurde ja seda tulemust tuleb aktsepteerida," selgitab ta.

"Tahan, et lõppeks see ajakirjandusele lekitamine ja info levitamine, et kui ma ei nõustu Hanno Pevkuriga, siis ma olen automaatselt Kristen Michali meelne. Samuti ei tähenda see, kui ma ei nõustu Kristen Michaliga, et olen automaatselt Hanno Pevkuri meelne," selgitab ta. "See võitlus toimus eelmisel aastal ja võiks nüüd juba kord jääda selja taha. Ma olen oma tegevusega poliitikas näidanud, et mul on oma selgroog ja teen oma otsused ise. Olen julgenud väga raskel ajal minna erakonna peavooluga vastuollu ja öelda välja oma arvamuse. Kuulan erinevaid nõuandeid ja arvamusi, aga oma otsused teen ikka ise. Nii nagu olen alati teinud."

Lõpetuseks märgib ta, et ta ei ole kellelgi midagi võlgu ja püüab seda ka nii hoida. "Meeskonda on oodatud kõik inimesed, kes tahavad meeskonnaga koos ühise eesmärgi nimel töötada. Ja kui kellelgi on meelest läinud, siis see eesmärk on teha võidutulemus vähem kui aasta pärast toimuvatel valimistel."