Kaja Kallas kutsus üldkogul erakonnakaaslasi annetama raskes majanduslikus seisus partei heaks. Ligi 600 reformierakondlast loovutasid seepeale kokku 2120 eurot

„Mul on ülimalt hea meel, et sellise summa kogusime. See oli väga ilus algatus, mis sai alguse Kaja Kallase kõnest,” märkis Valdaru Eesti Päevalehele. „Ka mina rõhutasin laval oma sõnavõtus, et räägime küll, et meil on raske, aga teeme siis mingeid reaalseid tegusid, näitame, et oleme ühtsed. See on ilus sümboolne algus, aga väga palju tööd parempoolse ilmavaate rahalise toetuse saamiseks seisab alles ees.”

Loe veel