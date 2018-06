Kaja Kallas: kui Eesti 200 tahab oma ideed ellu viia, võiks nad erakonna moodustamise asemel Reformierakonnaga ühineda

Reformierakonna esinaine Kallas leiab, et Eesti 200 tõstatatud probleemid kattuvad Reformierakonna programmiga ja seetõttu kutsub ta üles liikumist erakonna moodustamise asemel Reformierakonnaga liituma.

"Me oleme probleemid püstitanud sarnasel, kuid reformierakond on pakkunud ka lahendusi," märkis Kallas. Eesti 200 liikumine möönis ka ise manifesti tutvustades, et mingeid lahendusi nad esialgu pakkunud pole."

Kaja Kallas leiab avaliku arvamuse uuringute tulemusi tõlgendades, et erilist huvi uue erakonna vastu Eestis pole. "Just välja tulnud uuringute alusel arvab ainult 15 protsenti valijatest, et Eesti vajab uut erakonda. See ei väljenda kõrget ootust," leidis Kallas.

Kuna Eesti 200 ideed on Kallase arvates väga sarnased Reformierakonna omadega, võiksid nad jõud ühendada ja riigikogu valimistel niimoodi rohkem hääli saada. "Kui neil on oluline ideede elluviimine, siis on neil seda kergem teha, kui saadakse valitsemisvastustus. Seda on kergem saada, kui valijatelt tuleb suur mandaat," põhjendas Kallas Eesti 200 liikmete Reformierakonda kutsumist.