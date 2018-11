Kaja Kallas kritiseerib Eesti 200 seisukohti: riik pole parim kõike otsustama

"Loodan, et nüüd kui erakond moodustatud, saab inimeste tähelepanu pöörduda rohkem sellele, millistele lahendustele minnakse valimistelt mandaati küsima," sõnas Kaja Kallas Delfile. "Kristina Kallas ütles eile, et hakatakse arutama erakonna valimisprogrammi. Tean omast käest, et see on pikk ja mahukas töö, mida meie erakonnas oleme teinud juba alates kevadest, pidades sadu kohtumisi ekspertide ja erakonna liikmetega."

Kaja Kallas märkis, et kindlasti on huvitav kuulda erakonna selget seisukohta, mis maailmavaadet nad esindavad. "Kui vaatan nende väljaöeldud seisukohti, siis mõned neist kattuvad juba meie väljaöelduga, nagu näiteks ühtsele eestikeelsele koolile üleminek. Samas on mitmeid seisukohti, millega nõustuda ei saa, nagu näiteks püsikulude tarbeks laenu võtmine või kooli- ja sotsiaalsüsteemide massiivne tsentraliseerimine," selgitas Kallas. "Meie arvates ei ole riik parim kõike otsustama ja regulatsiooni peaks olema võimalikult vähe ning otsused peaksid olema tehtud inimestele võimalikult lähedal. Meil on tugevad kogukonnad, mida Tallinnast juhtida ei ole mõistlik."

Eesti 200 üldkogu kogunes eile. Juhiks valiti Kristina Kallas. "Erakonna Eesti 200 eesmärk on edendada Eesti elu ja kavandada pikaajalisi poliitikaid, mis tagaksid eesti keele ja kultuuri säilimise, majandusliku jõukuse ning turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna Eestis elavatele inimestele," teatas värske partei.