Kaja Kallas kiidab Laaneti eelistamist Pevkurile: fraktsioon tegi läbimõeldud valiku

Reformierakonna riigikogu fraktsioon leiab, et riigikogu aseesimeheks võiks Hanno Pevkuri asemel saada Kalle Laanet. Partei tõenäoline tulevane juht Kaja Kallas ütleb, et esitati väärikas kandidaat.

"Fraktsioon tegi läbimõeldud valiku ja usun, et riigikogu aseesimehe kohale esitatakse väärikas kandidaat," märkis ta. Riigikogu valib uue juhatuse neljapäeval.

Oma kirjas erakonna juhtidele ja fraktsioonile süüdistas Pevkur eile enda vastu salaplaani pidamises Laine Randjärve ja Keit Pentus-Rosimannust, kelle väitel võetavat ta asespiikri kohalt maha Kaja Kallase palvel ja teadmisel.

Kirjale vastas omakorda Kaja Kallas, kelle sõnul ei saa ta asespiikrina toetada Pevkurit ega ka kedagi teist.

"Hanno, sul on olnud 3 aastat aega fraktsioonis sõpru võita, neist üks aasta erakonna esimehena. Sa oled hetkel erakonna esimees, ometi asud siin listis mustama Keitu (Pentus-Rosimannus — toim) ja Lainet (Randjärv — toim), teades, et need kirjad võivad lekkida," ütles Kallas parteikaaslastele saadetud kirjas.

"Kui sind tõepoolest huvitaks erakonna tervis ja mitte konkreetne ametikoht, siis oleks õigem, kui sa oma kandidatuuri taandaksid ja laseksid fraktsioonil toetada kedagi kolmandat, kelle poolt hääletamisel pole kellelgi tõrget."

Reformierakond valib uue juhatuse aprillis.