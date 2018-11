Kaja Kallas: Jüri Ratas on ebaõnnestunud, me ei usu temasse kui valitsusjuhti, miks me peaksime ta valitsusse minema?

Kallas lisas, et ega Reformierakond ka ei kiirusta Ratast välja päästma probleemist, mille on nende hinnangul põhjustanud Ratas ise oma otsustamatusega.

"Jüri Ratas ei ole saanud hakkama valitsuse juhtimise ja välispoliitika ajamisega. Ta ei ole näidanud eestvedamist, mida peaministrilt oodatakse," kritiseeris Kallas.

Ratase valitsuse väiksemad partnerid Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid tülitsevad ÜRO ränderaamistikuga ühinemise üle. Kui üks kahest partnerist kaob ära, muutub keeruliseks riigi juhtimine, eriti kuna riigieelarve on veel vastu võtmata. Üheks lahenduseks oleks Reformierakonnalt toetuse küsimine, aga Kallas ei kiirustanud seda pakkuma.

"Jüri Ratas on ebaõnnestunud, me ei usu temasse kui valitsusjuhti, miks me peaksime ta valitsusse minema?" küsis Kallas. Samas kinnitas ta, et Reformierakond ei jätaks riiki valitsuseta.

Partnerite vahelise erimeelsuse lahendamine on Kallase sõnul peaministri töö. "Kindlasti ei tegeleks me samal ajal valimiskampaanias kommijagamisega, kui valitsuses on kriis. Siis tuleb valitsust juhtida," kritiseeris Kallas.

Kolm kuud enne riigikogu valimisi oleks tema sõnul kõige loogilisem ära oodata valimised, aga kui Eesti ikka jääb sisuliselt valitsusest ilma, siis tuleb arutada ka vahevalitsuse teket.