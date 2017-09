Kaja Kallas ja Arto Aas: koalitsioonidega tegeletakse pärast valimisi

Sügisestel valimistel Reformierakonna ridades Kristiines Tallinna volikokku kandideeriv Europarlamendi liige Kaja Kallas ei oleks enne valimisi välistanud ega soosinud koostööd ühegi erakonnaga, nagu seda tegi nende linnapeakandidaat Kristen Michal.

"Absoluutselt pean valeks sellist spekuleerimist enne valimistulemuste selgumist. Seal on nii palju muutujaid. Enne läbirääkimiste hakkamist ei ole mõistlik oma kaarte avada," ütles Kallas Delfile.

"Ei ole mõtet sellega tegeleda, sa paned end juba igat pidi ette kinni," rääkis Kallas ning lisas, et koalitsioonide kokku leppimine või välistamine enne valimistulemusi on juba olemuslikult vale.

Pirita piirkonna nimekirja vedav riigikogu liige Arto Aas ütles, et tal pole oma erakonnakaaslaste väljaütlemistele sel teemal midagi lisada. "Tegeleme koalitsioonidega pärast valimisi," ütles ta siiski.

Küsimusele, kas Keskerakonnaga ei tunduks ideoloogiliselt lihtsam ühisosa leida kui EKREga, vastas Aas: "Kindlasti mitte!"

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal on korduvalt öelnud, et ei välista Keskerakonna võimu kukutamiseks Tallinnas teha koalitsiooni EKREga. Kindlalt on ta oma sõna andnud, et Keskerakonnaga Tallinnas koalitsiooni ei lähe.