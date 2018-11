Kaja Kallas erakonnakaaslastele: Ossinovski ettepanek näitab, et valitsust enam ei eksisteeri! Sotsid umbusaldavad peaminister Ratast

"Erakond on seisukohal, et kui üks valitsuse erakond toob ÜRO ränderaamistiku otsustamise riigikogusse, siis nad umbusaldavad peaminister Jüri Ratast, sest ta ei saa otsuste tegemisega hakkama. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et välispoliitika üle otsustamine on Vabariigi valitsuse ülesanne. Selge on, et kui tekib kriis, siis selle lahendamiseks ei ole tänane valitsus võimeline," märkis ta.

"Valitsuse töö on otsustamine ja kui praegune valitsus ei suuda otsustada, siis tuleb valitsemisvastutus üle anda neile, kes seda suudavad. Sellisel juhul tuleb otsustamiseks avada ka teised valitsuse dokumendid, sealhulgas ka riigieelarve."

Kallas märkis, et kas riigikogu hakkab ränderaamistiku üle arutama, on täna veel vara öelda, sest viimaste uudiste järgi pole isegi selles küsimuses valitsuses üksmeelt.

"Pikemas plaanis on meile murekohaks, et vaikselt ja kindlalt muudetakse Eesti välispoliitika kurssi, mida on alates iseseisvuse taastamisest üheskoos aetud. Esimest korda on tekkinud ka olukord, kus president ja valitsus ei aja ühtset välispoliitilist joont," leiab ta. "Reformierakond nõustub Vabariigi presidendi kriitikaga tänase valitsuse suunas, kus president ütles, et sellise otsuse puhul ei ole tegemist tavalise valimiskampaaniaga, vaid otsusega, mille käigus pööratakse selg Eesti välispoliitika põhijoontele, mida oleme 27 aastat üheskoos loonud ja ehitanud. Eesti inimesed väärivad paremat!"

Kallase hinnangul vastutab praeguse kriisi eest peaminister Jüri Ratas, kes ei suuda otsuseid teha ega valitsust juhtida. "Otsustamine on aga valitsuse töö. Kui seda ei tehta, on õige ka valitsuse vastutus üle anda."