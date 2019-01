Kaja Kallas: Eesti 200 alustas oma kampaaniat Vene kaardi kasutamisega

"Eesti 200 juhid on oma varasemates sõnavõttudes korduvalt kritiseerinud teisi erakondi nö Vene kaardi kasutamise eest. Ometi alustasid nad oma valimiskampaaniat just sellise provokatsiooniga. Tuleb paraku tõdeda, et Eesti 200 puhul kehtib tõdemus - käitu minu sõnade, mitte tegude järgi," kirjutab ta Facebookis.

"Rahustuseks võib öelda, et tegelikkuses ei ole eestlaste ja venelaste suhetes selliseid lõhesid nagu Eesti 200 oma valimiskampaaniaga näidata soovib. Olen alati öelnud, et eestlastel ja muukeelsetel inimestel, kes peavad Eestit oma koduks, ei ole erinevaid huvisid - nii eestlased kui venelased soovivad, et siin oleks turvaline elada, et siin oleks tasuva palgaga töökohad ja lapsed saaksid hea hariduse," märgib Kaja Kallas. "Taolised kampaaniad on sellise mõtteviisi täielik vastand ja teevad ühiskonna sidususele pigem halba. Oleksin oodanud uue erakonna juhtidelt sisukamat algust. Valimisvõitluses ei tohi ära unustata ka Eesti pikka vaadet!"

Eesti 200 juht Kristina Kallas selgitas kampaania tagamaid eile erakonnakaaslastele saadetud kirjas. Aajakirjanike jaoks olid Eesti 200 eesotsas olevad inimesed eile kättesaamatud. Kõnedele ei vastanud ka nende pressiesindaja. Täna kell 10 toimub pressikonverents.