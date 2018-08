Kaja Kallas: Deniss Boroditš on ilmselges huvide konfliktis ja peaks volikogu kohast loobuma

Kallase hinnangul on Boroditš ilmselges huvide konfliktis, kui töötab TLT juhatuse esimehena ja istub samal ajal Tallinna volikogus. "Keegi ei kujutaks ette, et riigi tasandil inimene on riigikogu liige ja samal ajal ka mõne suure ettevõtte juht, mille üle otsuseid tehakse," märkis Kallas. "Samas Tallinna tasandil see olukord nüüd on, et kui Deniss Boroditš on valinud selle ettevõtte juhi koha, siis ta peab loobuma tegelikult volikogu liikme kohast, sest see on ilmselge huvide konflikt ja see kindlasti ei lähe Reformierakonna põhimõtetega kokku," rõhutas Kallas. "Küll aga läheb see väga selgelt kokku keskerakondlike põhimõtetega ja nagu me näeme, on Tallinnas selliseid asju üsna palju ja see ei peaks nii olema."

Bordoditši erakonda jäämise või välja arvamise küsimust arutab Reformierakonna juhatus siis, kui Tallinna piirkond on vastava ettepaneku teinud. Oma isiklikku seisukohta ei soovinud Kallas selles küsimuses avaldada. "See oleks natuke ennatlik praegu, kui piirkond ei ole seda teinud. Siis ma paneksin ju piirkonna surve alla, et juba ette on ära otsustatud.

Loe veel

Boroditši volikogu liikme kohast loobumist on huvide konfliktile viidates juba korduvalt nõudnud ka Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni ja Tallinna ringkonna esimees Kristen Michal. Vastasel juhul ähvardab Boroditšit Reformierakonnast välja heitmine, ent ka see ei sunniks teda volikogu kohta loovutama.

Boroditš asus TLT juhatuse esimehena tööle tänasest ja tema palk on 6500 eurot kuus, mis on 1000 euro võrra kõrgem kui eelmisel TLT juhil Enno Tammel, samuti ületab Boroditši palk oluliselt nii presidendi kui peaministri oma. Tallinna volikogu liikmena saab ta lisaks veel 608 eurot, mida ta riigikogu liikmena volikokku kuuludes ei saanud.