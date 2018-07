Kaitsevägi vastuseks kriitikale: keskpolügooni kasutamisest tekkivad ebamugavused on möödapääsmatud

Keskpolügooni värav Foto: Delfi lugeja

Kaitsevägi möönab vastates etteheidetele Kuusalu vallas asuva keskpolügooni kasutamisest tulenevate kahjude ja ebamugavuste tekkimist, kuid väidab, et need on paratamatud. Kahjud kaitseväe esindajate sõnul likvideeritakse või kompenseeritakse.