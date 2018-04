Kaitsevägi: üksus kindlasti mõistab, kui õppusel osalejad ei jõua täpselt kohale

Kaitsevägi teatas vastuseks Delfi lugeja murele, et kui kõik õppusel "Siil 2018" osalejad ei jõua täpselt kogunemiskohta, siis suhtub üksus sellesse mõistvalt. Oma hilinemisest tuleb lihtsalt aegsasti teada anda.

"Soovitame neil reservväelastel, kes transpordi tõttu ei jõua kogunemiskohta kutsel märgitud ajaks, kindlasti ühendust võtta neid kutsunud üksusega ja sellest teada anda," ütles kaitseväe pressiesindaja nooremleitnant Taavi Laasik Delfile. "Üksus kindlasti mõistab seda, sest kõige olulisem on ikkagi see, et inimene õppusele panustab."

Delfi poole pöördus murelik lugeja, kes andis teada, et kaitsevägi ootab tuhandeid mehi kevadel algavale suurõppusele Siil 2018, aga

ei ole siiani pakkunud ühtegi lahendust inimestele, kes teisest Eesti otsast peavad enne esimesi busse ja ronge kogunemiskohta jõudma.