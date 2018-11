Kaitsevägi: riigi julgeolekut puudutavaid dokumente avalikuks ei saanud

Teises Eesti Päevalehe artiklis kirjeldatud kanepitarbimise juhtumi kommentaariks ütles Laasik, et kaitseväes väljaõppel olevad noored on läbilõige ühiskonnast ja paratamatult tulevad ka kaitseväkke ühiskonnas eksisteerivad probleemid. "Kaitsevägi ei aktsepteeri mitte mingil juhul ega mingis vormis mõnuainete tarvitamist või väeosas joobes olekut. Seda näitavad ka läbi viidud distsiplinaarmenetlused ja määratud karistused," märkis ta. "Me usaldame oma sõdureid, kes on täiskasvanud inimesed ning peavad teadma, mis on lubatud ja mis mitte. Oleme teinud vajadusel kontrolle ja teeme ka neid edaspidi, kuid ühiskonnas eksisteerivate probleemide lahendamiseks ei piisa ainult kaitseväest," nentis ta.