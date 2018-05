Kaitseväele teadaolevalt toetab reservväelaste õppustel osalemist alla 200 tööandja

Kaitseväele teadaolevalt on Eestis alla 200 tööandja, kes toetavad oma töötajatest reservväelaste õppustel osalemist, hüvitades neile vähemalt õppekogunemise toetuse ja palga vahe või makstes õppusel oldud aja eest palka.

"Oma töötajatele erinevate soodustuste tegemine on iga tööandja iseseisev otsus. Kaitsevägi on tänulik neile tööandjatele, kes on otsustanud oma töötajatest reservväelasi toetada, panustades seeläbi riigikaitsesse," ütles kaitseväe pressijaoskonna ülem, major Arvo Jõesalu Delfile. "Kui meie kodulehel olevast nimekirjast on keegi puudu, siis on see tööandja teretulnud endast teada andma," lisas ta.

"Täpsemalt on meile teada 171 tööandjat," ütles major Jõesalu. Enim levinud reservväelaste toetusviis on tema sõnul palga säilitamine õppusel osalemise ajal. "Mitmed ettevõtted kompenseerivad tavapärase palga ja õppekogunemise toetuse vahe, et reservväelane ei kaotaks sissetulekus," sõnas major Jõesalu.

Alates sellest aastast maksab kaitsevägi õppekogunemisel osaletud aja eest toetust olenevalt ametikoha, mitte isiku enda auastme põhiliigist järgnevalt: sõdur – 37 eurot päevas, allohvitser – 40 eurot päevas,

ohvitser – 50 eurot päevas.

Lisaks hüvitab kaitsevägi õppekogunemisel osalenud reservistile sõidukulu piirmäära ulatuses sõiduks kogunemiskohta ja tagasi.