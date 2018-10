Kaitseväelased sõid ära üle kahe tonni kala

„Kolmandat korda toimunud kalanädalal juhtisime tähelepanu kodumaiste kalakasvanduste toodangule ja tutvustasime vabariigi juubeli puhul maitsvat kala just kaitseväelastele,“ ütles kalanduse teabekeskuse juhataja Toomas Armulik. „Nädal läks edukalt ja tippkokad koos väeosade köögipersonalide abiga valmistasid väeosades kokku umbes 3000 toiduportsjonit,“ lisas Armulik.

„Eesti kala on värske ja kvaliteetne ning see võiks jõuda sagedamini Eesti elanike toidulauale,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Kalanädal on tänuväärne üritus ja kuna see toimub igal aastal eri paigus erinevatele inimestele, siis loodan, et see aitab pikemas perspektiivis kaasa kalatarbimise suurenemisele.“

Igas kalanädalal osalevas väeosas käis ühel päeval külas tippkokk, kes valmistas koos väeosa köögi abiga kaitseväelastele kohalikust kalakasvandusest pärit kalast roa. Kaitseväelastele pakuti vikerforelli, tuura, angerjat, angersäga ja karpkala.

Kalanädalal osalesid väeosad, mis asuvad Tapal, Võrus, Tartus, Jõhvis, Ämaris, Paldiskis ning Tallinnas Tööstuse ja Filtri tänaval.

Külaliskokkadest osalesid kalanädalal Põhjaka kokad koos Ott Tomikuga, kohvik Ylikool koos Urpo Reinthaliga, kohvik-restoran JOP Lasse Uustaluga, restorani Snoob peakokk Aleksander Nikoškov, Angelica Udeküll Laulasmaa spaast, Inga Paenurm Markofkast, Taigo Lepik presidendi köögist ja Madis Põld Peppersackist.

Kalanädalat korraldas kalanduse teabekeskus ja korraldamist rahastatakse Euroopa Liidu merendus- ja kalandusfondist 2014–2020.