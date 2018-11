Kaitseväelane suutis nelja tunniga juua alkoholi 4,8 promilli eest. Infoleke paljastab kaitseväe napsutajad

“Kahetsen, et jõin õlut peale pesemas käimist,” tunnistab seletuskirjas üks ajateenija, kellel tuvastati 3,7 promilline joove.

“Üheksast kaitseväelasest viis oli alkoholi tarbinud. Sündmuskohalt leidsin laualt kolm pudelit viina, mis olid ära joodud,” kirjeldab üks nooremveebel 2016. aasta Kevadtormil avanenud öist vaatepilti. Kõnealuste ajateenijate seletuskirjadest tuli lisaks välja, et viie peale oli neil kokku liiter viina ning pool liitrit rummi. Käsitsi kirjutatud seletuskirjad olid avalikud kõigile. Ajateenijaid karistati 2–4 ööpäevaste distsiplinaararestidega. Dokument oli märgitud asutusesiseseks kasutamiseks, kuid oli sellele vaatamata avalik.

Juhtumite võrdluses kõige suurem tuvastatud joobeaste oli reamehel, kes lubati väljaloale neljaks tunniks. Selle ajaga suutis ajateenija tarbida alkoholi koguses, mis tekitas talle 4,8-promillise joobe. Rikkumise eest määrati reamehele neli ööpäeva distsiplinaararesti.

Psühhiaater Jaak Gramanni sõnul sõltub alkoholi mõju eelkõige kehakaalust ja varasemasest kogemusest alkoholiga. Üle nelja promilline joove on aga tema sõnul noorele inimesele kahtlemata ohtlik. “Juba see, et keegi nelja ja poole promillises joobes omal jalal väljaloalt tagasi tuli, paneb kulmu kergitama,” ütles ta. Nii-öelda algaja jaoks võib selline joove olla Gramanni sõnul surmav. “See on kindlasti pool liitrit viina või rohkemgi,” sõnas arst.