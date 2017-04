Kaitseväe reservõppustele kogunejad ootab suurem päevatasu

Järgmisel aastal tõuseb kaitseväe reservõppekogunemiste ajal makstav tasu, kinnitas kaitseminister Margus Tsahkna tänasel valitsuse pressikonverentsil.

Kui praegu tasutakse reservõppekogunemisel osalemisel eest sõdurile 27, allohvitserile 30 ja ohvitserile 40 eurot päevas, siis järgmisest aastast on tasu sõdurile 30, allohvitserile 40 ja ohvitserile 50 eurot. Tegemist on brutosummadega.

Et reservõppekogunemistel osaleda, tuleb läbida ajateenistus. Siinkohal tõi Tsahkna välja mitu murepunkti, mida saaks Eestis paremini ümberkorraldada. Inimesi, keda ajateenistusse kutsuda, jääb järjest vähemaks. Teine, juba palju tähelepanu saanud murekoht on noormehed, kes ei ole võimelised ajateenistust läbima. Möödunud aastal läbis ajateenistuses osalemiseks vajalikud tervisenõuded 32 protsenti noormeestest, samas Soomes oli neid 70 protsenti. "See on märk sellest, et peame korralduslikku poolt ümber vaatama. Toimunud on totaalne ülereguleerimine," sõnas Tsahkna, viidates karmidele tervisenõuetele.

Kolmanda probleemina tõi Tsahkna välja, et hoolimata e-riigi võimalustest, ei suudeta ajateenistusse oodatud noormeestele kutseid kätte toimetada. "Sisuliselt elame tsaariajal," märkis Tsahkna irooniliselt, kuid lisas seejärel: "Me ei pea mööda Eestit taga ajama inimesi, kes teavad, et neil on ajateenistusohuistus."

Teadlikult ajateenistusest kõrvale hoidujad peavad Tsahkna sõnul saama lisaks rahatrahvile ka muud sanktsioonid, olgu selleks takistused autojuhiloa, relvaloa või kalastamisloa saamisel. Tsahkna loodab, et tema ettepanekud saavad valitsuses heakskiidu.