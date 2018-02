Kaitseväe orkestri peadirigent Peeter Saan: pärast käreda külmaga pilli mängimist on tunne, nagu oleks sõitnud Tartu maratoni

Kuigi puhkpillide mängimine on füüsikaseaduste tõttu alates 14-15 miinuskraadist täielikult välistatud, annab kaitseväe orkester omalt poolt siiski kõik, et ka pakaselise ilmaga kõlaks vabariigi juubeliaastapäeva paraadil elav muusika.

Mängimise käigus koguneb pilli sisse vesi, mis külma ilmaga jäätub, ja pillist ei tule enam õiget heli. See ongi põhjuseks, miks määrustik alates 12 miinuskraadist üldiselt pillimängimist ette ei näe. "Määrustik ütleb, et pillimängu ülempiiriks on -12 kraadi, välja arvatud erandjuhud. Eesti Vabariik 100 on erandjuht igal juhul, nii et teeme parima, mis me suudame," ütles Kaiteväe orkestri peadirigent Peeter Saan eile Delfile.

Kriitilisel piiril, kus pillid ähvardavad külmuda, on otsustavateks teguriteks tuule tugevus ja päike. "Võib küll olla külm, aga päike paistab, soendab. Siis on hästi, see on positiivne. Tuul on jälle negatiivne." selgitas Saan.

On siiski mõned viisid, mille abil pakast ninapidi vedada saab. Üheks pillide jäätumise vältimise võimaluseks on valada sinna piiritust, mille jäätumistemperatuur on teatavasti vee omast märksa madalam. "Piiritust lisatakse natukene, kolm-neli–viis grammi," rääkis Saan. "Oleneb pilli suurusest muidugi. Tuubale läheb rohkem, mõnele väiksemale pillile vähem." Saan märkis siiski, et imerohi piiruts pole: "Natuke abi on, aga lõpmatuseini see ei aita."

Lisaks piirituse lisamisele puhuvad kogenud orkestrandid pidevalt pillidesse jäätumise vältimiseks sooja õhku ka siis, kui pilli parasjagu ei mängi. Pidevalt suures koguses külma õhku sisse hingata on aga paras katsumus. "See on inimese füüsisele suhteliselt suur pauk, pärast mida peab taastuma pikka aega, nagu siis kui sõidate mõnda Tartu maraton sugust pikka distantsi," ütles Saan jäätumise ärahoidmise tehnikatest rääkides. "Sellist katsumust ei soovita kellelegi, aga see on meie töö, peame seda tegema," nentis ta.

Mida teeb puhkpilliorkester, kui ilm peaks väga külm olema, Saan öelda ei oska. "Seda otsustab paraadi korraldaja, kas seisame seal niisama või mitte," selgitas Saan. "See on nii-öelda kriisikomisjoni otsus ja kui nii otsustatakse, siis see võib juhtuda alles viis minutit enne paraadi."

Kaitsevägi on lubanud, et vabariigi 100. aastapäeva paraad toimub kindlasti ja külmakraadidest sõltumata. Paraad on ära jäänud vaid 2007. aastal, kui külma oli ligi 20 kraadi. Üks kord, 2011. aastal, toimus paraad ka ilma puhkpillide mänguta. Siis kõlasid elavas esituses vaid trummid, puhkpillimuusika tuli helikandjailt.