Kaitseväe õppusel tagurdas veok otsa reservväelasele: mees vajas kahte operatsiooni

Eile pealelõunal sai raskelt viga õppekogunemisel osalenud reservväelane, kui veoauto talle otsa tagurdas. Delfi andmetel tehti talle kaks operatsiooni.

Õnnetus juhtus Männiku harjutusalal taktikalise harjutuse raames, teatas kaitseväe peastaap. Rühm oli veoautodega rännakul ning jäi seisma imiteeritud miinivälja ees. Esimeses autos asunud meeskonnaülem jalastus ala kontrollimiseks ning liikus sõiduki taha, et see alast välja juhatada. Tekkis tulevahetus imiteeritud vastasega, meeskonnaülem varjus auto taha ning samal ajal alustas autojuht tagurdamist, et tulekontaktist eemalduda. Tagurdades ei näinud autojuht, et tema sõiduki taha jäi kaasvõitleja ja sõitis talle otsa.

Kaitseväelased andsid kannatanule kohapeal esmaabi ning kutsusid viga saanud sõdurile kiirabi, mis toimetas ta Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Reservväelase tervislik seisund on peastaabi teatel stabiilne. Tema lähedasi on juhtunust teavitatud.

Üks kannatanut tundev inimene rääkis Delfile, et õnnetus oli nii ränk, et noormehele tehti eile kaks operatsiooni. "Esimene ja tagumine ratas käisid temast üle, põhimõtteliselt sõideti temast üle kaks korda."