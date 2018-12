Kaitseväe kinnitusel pole teada, kui kauaks dokumendiregister suletuks jääb

Delfi avaldas 24. novembril informatsiooni, et kaitseväe avalikus dokumendiregistris on mitmed dokumendid, mis ei peaks olema avalikud ning sisaldavad delikaatseid isikuandmeid. Kaitsevägi sulges koheselt registri ning on asjaolusid uurinud.

"Delfi poolt kaitseväele edastatud viidetest dokumentidele, kus on leida delikaatseid isikuandmeid, leidis eraeluliste andmete avaldamisel kinnituse vaid üks juhtum. Inimliku vea tõttu oli avalike dokumentide hulka sattunud kodaniku poolt kaitseväele kirjutatud kiri, kus oli kirjas ka tema enda kodune aadress," selgitas Puusepp.

"Uurimise käigus selgus, et dokumendid olid küll koostaja poolt märgistatud nõuetekohaselt ametkondlikuks kasutamiseks tasemel, kuid dokumendi registreerimisel jäi vormistus poolikuks ning ametkondlikuks kasutamiseks määratletud teave sattus avalikku dokumendiregistrisse," nentis Puusepp.

Küsimusele, kui palju taolisi valesti registreeritud dokumente on ja kui kauaks dokumendiregister suletuks jääb, vastas Puusepp, et dokumendiregistri ülevaatamise eesmärgiks on teabe nõuetekohase käitlemise tagamine, mitte dokumentide ühikuline arvepidamine.

"Register avatakse siis, kui teabe kaitseks arendatavad täiendavad tehnilised lahendused on kasutusele võetud. Kuna protsess on veel käimas, siis ei oska me hetkel prognoosida, millal uuendused rakendatud saavad ja millal on võimalik register jälle avada," ütles Puusepp.

Dokumendiregister Saurus sisaldab kõiki kaitseväe dokumente, nii avalikke kui ka ametkondlikuks kasutamiseks määratletuid ja küsimus on Puusepa sõnul juurdepääsupiirangutes. "Samas tuleb kohe rõhutada, et selles andmebaasis ei ole kõrgema salastusastmega dokumente nagu piiratud, konfidentsiaalne ja salajane," toonitas Puusepp.