Kaitseväe juhataja: NATO idatiival tuleb tõhustada mere- ja õhukaitset

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras osaleb sel nädalal Brüsselis NATO sõjalise komitee istungil, mis keskendub kevadel aset leidva NATO tippkohtumise ettevalmistamisele, teatas kaitsevägi.

"Lühikese aja jooksul on NATO suutnud plaanidest vormida reaalse sõjalise kohaloleku idatiiva riikides. Täna on oluline jätkata tööd selle nimel, et NATO oleks valmis meie piirkonnas tegutsema ka õhus ja merel," ütles kindralleitnant Terras, kes tänas oma sõnavõtus Ühendkuningriiki, Prantsusmaad ja Taanit panuse eest Eestisse paigutatavasse pataljoni lahingugruppi.

Sõjaline komitee esitab oma ettepanekud veebruaris toimuvaks NATO kaitseministrite kohtumiseks alliansi sõjalise juhtimisstruktuuri kaasajastamise ja heidutus- ning kaitsehoiaku tugevdamise küsimustes. Lisaks on jätkuvalt olulise teemana kõne all küberkaitse küsimused.

"Küberdomeenist on saanud kaasaegse lahinguruumi lahutamatu osa. Seetõttu oleme Eestis otsustanud ka eraldi küberväejuhatuse loomise. On selge, et ka NATO struktuuri kaasajastamisel tuleb kübervaldkonna päevakajalisust arvesse võtta," lisas Terras.

Kahepäevasel kokkusaamisel arutavad kaitseväe juhatajad ka Afganistanis käimasoleva toetusmissiooni Resolute Support; arenguid, koostööd NATO globaalsete partnerite Jaapani ja Lõuna-Koreaga ning alliansi tegevusi Ukraina ja Georgia suunal.

NATO sõjaline komitee on NATO kõrgeim sõjaline juhtorgan, kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide kaitseväe juhatajad. Komitee ülesanne on NATO sõjalise poliitika ja strateegia väljatöötamise juhtimine, suuniste andmine NATO strateegilistele väejuhatustele ning poliitiliste juhtstruktuuride nõustamine sõjalistes küsimustes.