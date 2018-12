Kaitseväe juhataja kohtus Soome presidendi ja oma ametivennaga

Visiidi käigus kohtus kaitseväe juhataja Soome Vabariigi presidendi Sauli Niinistöga, kaitseministri Jussi Niinistöga ja kaitseväe juhataja kindral Lindbergiga.

Kohtumistel oli teemaks piirkondlik julgeolekuolukord ja omavaheline koostöö. Eesti ja Soome on oma lähenemises riigikaitsele sarnased, sest mõlemas on kasutusel reservarmee mudel. Samuti on väljakutsed ajateenistusele ja ajateenijatele sarnased. „Meil on jätkuvalt Soomelt õppida kaitsevalmiduse parandamise, arendamise ja ajateenijate lahingvalmidusse kaasamise teemadel,“ ütles kindralmajor Herem.

Kohtumisel presidendiga arutleti üldist Euroopa julgeolekut ning kaitseväe juhataja tutvustas Eesti kaitseväe ees seisvaid väljakutseid.

Eesti ja Soome koostöös on hangitud nii õhuseireradareid ja liikuvsuurtükke kui ka laskemoona. Kindral Lindbergi sõnul peavad kahe riigi kaitseväed praktilist koostööd jätkama ja leidma viise, kuidas ühiselt sama tüübi varustust hooldada ja arendada.

Lisaks avaldas Eesti kaitseväe juhataja tänu, et Soome on osalenud viimastel suurõppustel Eestis ning kutsus soomlasi ka järgmise aasta Kevadtormile.

Kindralmajor Herem asetas pärjad marssal Mannerheimi hauale ja kangelaste mälestusristi jalamile ning külastas ka Soome õhuväebaasi Tampere