Kaitseväe juhataja kohtus Eestis teenistust alustanud NATO kontingendi ülemaga

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras kohtus täna Eestis teenistust alustanud Ühendkuningriigi relvajõudude koloneli Giles R. Harrisega, kelle ülesanne on järgmise kahe aasta jooksul juhtida Eestisse saabuva NATO lahingugrupi ning selle toetus- ja staabielementide tööd.

"Hea meel on tõdeda, et NATO lahingugrupi saabumisel on jõutud järgmise ja väga olulise verstapostini," ütles kindralleitnant Terras, kelle sõnul on kolonel Harris hoolimata oma esimesest tööpäevast Eestis kohalike oludega hästi kursis. "NATO lahingugrupi saabumist on ettevalmistatud pikalt ja põhjalikult. See on märk sellest, et Eestisse tulekut võetakse väga tõsiselt. Meil on veel üksjagu ühiseid väljakutseid, kuid leiame neile kindlasti lahenduse," lisas Terras.

Kolonel Giles R. Harris teenib Ühendkuningriigi relvajõududes 1996. aastast. Ta on lõpetanud Ühendkuningriigi staabikolledži ning muuhulgas teeninud kompaniiülemana Iraagis ja sõjaliste operatsioonide planeerijana NATO ISAF-i peakorteris.

NATO pataljonisuuruste lahingugruppide saatmine kolme Balti riiki ja Poola otsustati eelmise aasta juulis peetud NATO Varssavi tippkohtumisel. Iga pataljoni eest vastutab üks juhtriik ning teised liitlased panustavad pataljonide koosseisus allüksustega. Eestis on juhtriigiks Ühendkuningriik, Lätis Kanada, Leedus Saksamaa ja Poolas Ameerika Ühendriigid.

Ühendkuningriigi juhitav enam kui tuhandest kaitseväelasest koosnev soomustatud lahingugrupp saabub Eestisse aprillis ning hakkab paiknema Tapal. NATO lahingugrupi saabumist ettevalmistavad staabiohvitserid alustasid Eestis teenistust sel kuul.