Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Eerik Heldna lahkub ametist

Pea kaheksa aastat kaitsepolitseiametis töötanud Eerik Heldna lahkub kapo peadirektori asetäitja ametikohalt.

Eerik Heldna on töötanud kaitsepolitseiametis peadirektori asetäitja ametikohal aastast 2009, arendades ja juhtides menetluse valdkonda. Eerik Heldna eestvedamisel on märkimisväärselt arenenud mitmed kaitsepolitsei töövaldkonnad ning süvenenud koostöö partneritega nii Eestis kui välisriikides. Heldna juhtimisel on kapo alustanud mitmeid kriminaalmenetlusi.

Eerik Heldna on kaitsepolitseis töötanud pea kaheksa aastat ning hindab seda aega kõrgelt. "Need on olnud äärmiselt huvitavad, aga samas ka väga pingelised aastad. Mu otsusele lisab kindlust teadmine, et pooleliolevaid töid jätkavad tublid ja asjatundlikud kolleegid. Oma edasistest plaanidest annan teada juba lähinädalatel, kui olen jõudnud pakkumised rahulikult läbi kaaluda," sõnas Heldna lahkumist kommenteerides. Heldna viimane tööpäev on homme.

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu tunnustab Heldnat tehtud töö eest. "Eerik on olnud võimekas ja tegus juht, kelle panust organisatsiooni arengusse on raske ülehinnata. Loodan, et peale mõningast aja mahavõtmist on Eerikul indu ja jaksu rakendamaks oma teadmisi ning kogemusi Eesti riigi hüvanguks," lisas Sinisalu.

Kaitsepolitsei peadirektor kavatseb siseministrile esitada uue kandidaadi asetäitja ametikohale lähikuudel.