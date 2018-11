Kaitsepolitsei endise kohtuniku võimalikust värbamisest: Kunmani väited ei vasta tõele

"Jääb sügavalt arusaamatuks, miks levitab valeväiteid kohtunik, kes peaks mõistma seadusliku ja ebaseadusliku piiri tavakodanikust paremini," vahendas kaitsepolitseid pressiesindaja Harrys Puusepp.

"Kui kohtunik tõsimeeli leiab, et kaitsepolitsei mõni töötaja on rikkunud või rikub seadust, siis on tal olnud ja on jätkuvalt kõik võimalused selle kohta teavitada kaitsepolitsei üle järelevalvet teostavaid asutusi," jätkas Puusepp.

"Praegusel juhul käsitleme Kunmani väiteid kaitsepolitsei vastase laimuna," sõnas kapo esindaja lõpetuseks.