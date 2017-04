Kaitseminister: veteranide panus on tugevdanud meie riiki

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul on kaitseväe ja kaitseliidu veteranide osalemine rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel aidanud kaasa nii Eesti kaitsejõudude kui kogu riigi tugevdamisele, teatas kaitsevägi.

"Need mehed ja naised on kaitsnud Eestit ja andnud suure panuse, et saaksime ennast siin turvaliselt tunda. Täna, veteranipäeval, mälestame ka neid, kes on kodumaa eest seistes andnud kõige kallima, oma

elu," ütles kaitseminister Margus Tsahkna. "Veteranid on tugevdanud meie liitlassuhteid ja liitlased on toonud Eestisse NATO lahingugrupi."

Täna tähistatakse Eestis viiendat korda veteranipäeva, mis on alates 2015. aastast ka lipupäev. Veteranipäeva tähistamisega täname ja tunnustame neid mehi ning naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel

kodust kaugel oma heaolu ja elu ohtu seades aidanud Eestil kaitsta vabadust ning demokraatiat, tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust.

"Veteranipäeval peame meeles kõiki neid, kes on välisoperatsioonidel Eesti julgeoleku eest seisnud. Eriti tahan rõhutada lähedaste panust – nende toetus veteranidele on väga oluline. Tänan teid selle

eest! Head veteranipäeva!" ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

Täna kell 11.00 algab Sillamäe merepargi terviserajal jooks veteranide auks. Kell 11.00-16.00 tähistatakse veteranipäeva Eesti sõjamuuseumis Viimsis. Kell 19.30-22.00 toimub Tallinnas Vabaduse väljakul

Veteranirock, mille tasuta kontserdil esinevad kaitseväe orkestri ajateenijate bänd, United States Army Europe Soldiers Chorus, Ziggy Wild ja Ruslana. Kontserdist teeb teleülekande ETV2. Täpsem info

ürituste kohta: annameau.ee.

Enne Veteranipäeva kontserti toimub Vabaduse väljakul ka sümboolne veteranide kohtumine, millest võtavad osa Eesti, Briti ja Prantsuse välismissiooni kogemusega sõdurid. Nad kõik on esindanud oma riiki

NATO liitlaskohustusi täites ning tugevdavad seda sidet veelgi omavahelisi kogemusi ja mälestusi jagades.

Tänavu 6.-30. aprillini kestev heategevuslik Sinilillekampaania “Anname au!” kutsub üles kandma sinilillerinnamärki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste tunnustuseks. Kogutud

annetuste abil toetatakse vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevust.